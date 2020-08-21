Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ByLock kullandıkları ve 'Malatya, Van ve KKTC ülke sorumlusu' oldukları tespit edilen örgüt üyesi F.D. ve G.H.D'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Van'a getirilen şüpheliler, haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı."