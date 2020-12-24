Van merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonu içinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 kişinin banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488 lira para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine 46 banka hesabını mahkeme kararıyla bloke eden ekipler, 21 Aralık'ta 7 paravan şirketin ve kişilere ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasa dışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu belirlenen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Van merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla, Antalya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, 7'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunun para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirildi.