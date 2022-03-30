Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) etkinlikleri kapsamında geçen hafta sonu yapılan 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nın birincisi 'Mia' yoğun ilgi görüyor.
DHA'nın haberine göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi´nde kalan Mia, her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Ziyaretçiler, boynundaki madalyasıyla Mia´ın fotoğraflarını çekiyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi güzel kediler bakımından gerçekten eşsiz bir yer. Merkezimizde aslında birinci olabilecek çok kedimiz var. Bu yıl 'Shopping Fest' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda merkezimizdeki iki kedimizden bir tanesi birinci, bir tanesi ise ikinci oldu.
Bizler de bu sonucu açıkçası bekliyorduk. Çünkü tüm kedilerimize güzellikleri konusunda güveniyoruz. Van kedimiz; güzelliği, zarafeti ve sevecenliğiyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Bütün Van kedilerimiz çok güzel. Ama yarışma olduğu için mecbur bir tanesinin seçilmesi gerekiyordu.
Van kedisi olup da güzel olmayan hiçbir kedimiz yoktur. Biz merkez olarak kedilerimizin orijinal formlarını ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla en güzel kediler bizim merkezimizde. Kedimiz gündem oldukça ve ödül kazandıkça ilgi de sürekli olarak artıyor" dedi.
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