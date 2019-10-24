24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle öne çıkan Van kedileri, kentin en önemli canlı kültür mirası olma özelliğini taşıyor.
AA'nın haberine göre YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kediler, 31 Ekim'de İstanbul'da başlayacak "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenecek "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıkacak.
Dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedi ırkının katılacağı yarışmaya götürülecek "Başak" ve "Su" isimli kedilerin birinci seçilmesi için görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılıyor. Uzun tüyleri taranan, özel olarak beslenen ve pedikürü yapılan kediler, İstanbul'daki fuarda "en güzel kedi" seçilmek için yarışacak.
"KENTİMİZİN TANITIMI İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaptığı açıklamada, 2019'un kediler için verimli bir yıl olduğunu söyledi.
Kedi Villası'nda 250 kediyi koruma altına aldıklarını anlatan Kaya, "Van kedisi endemik bir tür olduğu için her özelliğinin araştırılıp kayda geçirilmesi gerekiyor. Bunun için kaliteli araştırmalar yapıyoruz. Son olarak Van kedisinin sağır olmadığını altı yıl süren bir araştırmanın ardından kanıtladık. Van kedisinin düşünülenin aksine sağır olmadığı ortaya çıktı. Bu durum bizim için sevindirici oldu" dedi.
Her yıl merkezdeki tüm kedilerin vücut, tüy yapıları ile yüz ifadelerine kadar tüm performanslarını değerlendirdiklerini ifade eden Kaya, Van kedilerinin bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri olduğunu, kente gelen tüm ziyaretçilerin "Kedi Villası"nı ziyaret ettiğini aktardı.
Hafta içi günde 500, hafta sonu da ortalama 1000 kişiyi ağırladıklarını aktaran Kaya, kentin tanıtımına büyük katkı sunan kedilere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.
"EN İYİ VE EN UYUMLU İKİ KEDİMİZİ SEÇTİK"
Kaya, uluslararası güzellik yarışmasına katılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bizim için dünyanın en güzel kedisi Van kedisidir ama uluslararası anlamda da böyle bir faaliyetin içerisinde bulunmak ve kentin tanıtımını yapmak istiyoruz. İki kedimizle bu yarışmaya katılacağız. İnşallah iyi sonuçla geliriz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedinin katılması bekleniyor. Dolayısıyla uluslararası anlamda çok önemli bir yarışma. Bunun için en iyi ve en uyumlu iki kedimizi seçtik. Bunlar kardeşler. Bu kedilerimizin tüy bakımları, beslenmeleri ve diğer ihtiyaçlarını özenle yapıyoruz. Bu uluslararası yarışmada dereceyle dönersek kentin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için de başarılı olacağımıza inanıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!