Van Kedi Villası'nda bu yıl 80 yavru sahiplendirildi

Geri kalanları da merkezimizde değerlendirmeye aldık. Onlar burada damızlık olarak kullanılacak. Tabii ki çok talep var. Biz burada bir tercih kullanıyoruz. İstiyoruz ki Van kedisi gidebileceği en iyi aileye gitsin, orada da neslini devam ettirebilsin ve bizimle de bağlantısı devam etsin. Bu şekliyle değerlendirmeler yapıyoruz."