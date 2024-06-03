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        Haberler Gündem Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı

        Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı

        Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:51
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        Van Kalesi'nden düşen çocuk yaralandı
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        Yakınlarıyla Van Kalesi'nde gezintiye çıkan 14 yaşındaki H.S, dengesini kaybederek surlardan düştü.

        Beli incinen çocuk, yürüyemeyince yakınları 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.

        SEDYE İLE KALEDEN İNDİRİLDİ

        Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Van Kales
        #haberler
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