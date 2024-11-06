Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı

Hudut hattında İHA, dron ve paramotor tehdidine karşı da aktif savunma yapılabilmesi maksadıyla hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı personel taşıyıcı görev alıyor. Muhtemel dron saldırılarına karşı dronsavarlar ise aktif olarak kullanılıyor. Hudut hattında inşa edilen modüler beton duvar boyunca aydınlatma sistemlerinin inşa çalışması da devam ediyor. Uzaktan komuta ve otonomi yeteneklerine sahip insansız kara araçları operasyonel olarak girilmesi tehlikeli ve zorlu arazilerde keşif, gözetleme ve koruma, saldırı görevleri için kullanılıyor.