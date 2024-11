Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı

Bölgede ayrıca her an önemli bir durumda müdahale edebilecek şekilde keskin nişancı timleri de görev yapıyor. Zaman zaman bölgede jandarma komando birlikleriyle operasyonlar yapılıp, jandarma ve polis kontrol noktalarıyla bölge her an kontrol altında tutuluyor.