Van'ın 'şato' planlı kalesi: Hoşaplı

"Buranın aydınlatma, yürüyüş yolları ile çevre düzenlenmesi için proje onaylandı. En kısa sürede ihaleleri yapıldıktan sonra çalışmalarına başlanacak. Kaledeki restorasyonun büyük bir kısmı tamamlandı. İç kale hemen hemen hazır hale geldi. Turizme açılması hem Gürpınar ilçemize hem de Van'a doğrudan katkısı olacak.