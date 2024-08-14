Van'ın Pamukkale'si turizmin yeni rotası haline geldi

İlk kez travertenleri gördüğünü ifade eden Dilan Yacan da "Bence herkesin burayı görmesi gerekiyor. Hayran kaldım. Pamukkale'den bir farkı yok. Bir yandan yemyeşil dağlar, diğer yandan tertemiz su. Bir sonraki gelişimde arkadaşlarımı da getireceğim" diye konuştu.