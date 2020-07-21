"Van'ın incileri" koruma tedbirleri sayesinde boy attı

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin en büyük gölünden suyun tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan balıkların nesillerini sürdürmek için verdiği mücadele, koruma önlemlerinin de katkısıyla amacına ulaştı.Akarsulara gerçekleştirdikleri göç sırasında eşsiz görüntülere sahne olan inci kefallerinin üreme döneminde avlanması ve satılmasının yasaklanması ve kaçak avcılığın engellenmesi için güvenlik güçlerinin sürekli nöbet tutması sayesinde balıkların hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.Kilogram başına düşen balık sayısının ortalama 15'ten 5-6'ya kadar düşmesi, alınan önlemlerin önemini daha ortaya koydu.- "Bereketli bir sezon bekliyoruz"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasak döneminin tamamlanmasıyla balıkçıların "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakmaya başladığını söyledi.Yasak döneminde alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yapılan denetimler sayesinde balıkların verimli bir üreme dönemi geçirdiğini belirten Akkuş, göldeki balık sayısının artmasıyla bereketli bir av sezonu beklediklerini dile getirdi.Akkuş, amaçlarının bölgede binlerce kişinin geçim kaynağı olan balıkların korunmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Bu sene İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekiplerinin desteğiyle sıkı koruma tedbirleri alındı. Bölgede 14 bin kişi inci kefalinden geçimini sağlıyor. Bu yönüyle çok önemli bir değer. Koruma çalışmalarının yoğun yapıldığı yıllarda balıkçıların da yüzü gülüyor. Koruma çalışmalarıyla Van Gölündeki popülasyonun arttığını gözlemleyebiliyoruz. 15 yıl önce 15-16 inci kefali bir kilogram gelirken bugün 5 inci kefalinin bir kilo geldiğine şahitlik ediyoruz. İnci kefalini koruyabilirsek burada uzun yıllar ekonomik değer olarak önemini korur. Bu nedenle balıkları korumalı, onlara sahip çıkmalıyız."- "Artık 22 milimetrelik ağlarla avcılık yapıyoruz"Balıkçı Nedim Aslan ise av yasağının sona ermesiyle ağlarını suyla buluşturduklarını anlatarak şunları kaydetti:"Alınan önlemler sayesinde balıklar daha çok büyüdü. Daha önce 18 milimetrelik ağlarla avcılık yaparken şimdi 22 milimetrelik ağları kullanıyoruz. Ortalama 5-6 balığın bir kilogram geldiğini görüyoruz. Sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Yasağın bitmesiyle çalışmaya başladık. Mutluyuz, verimli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. Bizler yasağa uyarsak göldeki bereket de artacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!