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Van'da Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Van'ın Başkale İlçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesinin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.

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