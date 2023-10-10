Van'ın doğal güzellikleriyle ilgi çeken köyü: Demirkazık
Van'da doğaseverler, Çatak ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Demirkazık köyünü gezdi
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Vadi Doğa Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 37 doğasever, kente 110 kilometre uzaklıktaki köyde doğa yürüyüşü yaptı.
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Köyde bir bölümü sonbahar renklerine bürünen ağaçlar arasında yürüyüş yapan, yöre sakinleriyle sohbet eden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.
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Kulüp Başkanı Ömer Demez, köyün taş evleri ve doğal güzellikleriyle insanları cezbettiğini söyledi.
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Demez, "Yan tarafta 3 bin 300 rakımlı Nazo Dağı bulunuyor. Köy eski taş evlerden oluşuyor. Sonbahar renklerine bürünen meyve ağaçları ve doğası görsel şölen sunuyor. Etkinliğimize 37 doğasever katıldı. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.
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Etkinliğe katılan Nejat Erdoğan da köyü çok beğendiklerini dile getirerek, "Herkesin bu doğa harikası köyü gezmesi, görmesi gerekiyor. Dolu, dolu bir gün geçirdik" ifadesini kullandı.
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