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        Haberler Yaşam Van'ın doğal güzellikleriyle ilgi çeken köyü: Demirkazık

        Van'ın doğal güzellikleriyle ilgi çeken köyü: Demirkazık

        Van'da doğaseverler, Çatak ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Demirkazık köyünü gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:10
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          Vadi Doğa Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 37 doğasever, kente 110 kilometre uzaklıktaki köyde doğa yürüyüşü yaptı.

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          Köyde bir bölümü sonbahar renklerine bürünen ağaçlar arasında yürüyüş yapan, yöre sakinleriyle sohbet eden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

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          Kulüp Başkanı Ömer Demez, köyün taş evleri ve doğal güzellikleriyle insanları cezbettiğini söyledi.

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          Demez, "Yan tarafta 3 bin 300 rakımlı Nazo Dağı bulunuyor. Köy eski taş evlerden oluşuyor. Sonbahar renklerine bürünen meyve ağaçları ve doğası görsel şölen sunuyor. Etkinliğimize 37 doğasever katıldı. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

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          Etkinliğe katılan Nejat Erdoğan da köyü çok beğendiklerini dile getirerek, "Herkesin bu doğa harikası köyü gezmesi, görmesi gerekiyor. Dolu, dolu bir gün geçirdik" ifadesini kullandı.

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