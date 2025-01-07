Van'ın asırlık mirası "reşik"e Avrupa'dan talep

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya Van'ın yöresel ayakkabısı "reşik", Avrupa pazarından da ilgi görüyor.

Van'ın kültürel değerlerinden, geleneksel ve yöresel "reşik" ayakkabısı, modern dokunuşlarla yeniden hayat buldu. Van'da 37 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Mecit Emen (56), unutulmaya yüz tutmuş, tamamen keçi kılı ve kendirden üretilen bu ayakkabılar günümüze taşıdı.

Reşik ayakkabısının yıllar önce köylerde yaygın olarak kullanıldığını ve keçi kılından üretilen özel bir model olduğunu belirten Mecit Emen, ayakkabılara kök boyalarla boyanmış yünlerle desenler verildiğini ve bu desenlerin Urartu ile bölgeye özgü motiflerden oluştuğunu anlattı.

Doğal özellikleriyle reşik, son dönemde Avrupa pazarında ilgi görüyor. Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç edilen ayakkabılar, yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Emen, "Keçi kılı yağlı olduğu için organiktir. Bu özelliğinden dolayı koku, ter ve mantar yapmıyor. Organik bir ürün olduğu için hem ülkemizden hem de Avrupa ülkelerinden siparişler alıyorum. Başlıca Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi ülkelere bu ayakkabıyı gönderiyoruz" dedi.

Reşik ayakkabısının Van yöresine has bir ürün olması dolayısıyla patent almak istediklerini belirten Emen, coğrafi işaret tescili için gerekli çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi.