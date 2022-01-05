Van'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi.

Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.