24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisanda başlayarak 23 Mayısa kadar devam edecek. Ülkemizde salgın hale gelen koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerinde oruçlarını tutuyorlar. Bugün ilk oruç heyecanını yaşayan Van ilinde yaşayan vatandaşlar "Van iftar vakti 2020" ve "Van iftar saat kaçta" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu.
Van iftar saatleri ramazan 2020 merak eden vatandaşlar için detayları imsakiye bilgilerini hazırladık. Van iftar ve sahur saatleri bilgilerine aşağıda yer alan grafiklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Van iftar saati 2020 ne kadar kaldı? Sorusunun yanıtına geri sayım sayıcı ile de takip edebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar!
Van 24 Nisan 2020 Cuma günü iftar saati 18:58:00 olurken Van 25 Nisan sahur saati 03:39:00 olarak belirlendi.
RAMAZAN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ >>>İMSAKİYE 2020
VAN İFTARA NE KADAR KALDI?
VAN İFTAR SAATLERİ 2020
|TARİH
|İFTAR
|24-04-2020 Cuma
|18:58:00
|25-04-2020 Cumartesi
|18:59:00
|26-04-2020 Pazar
|19:00:00
|27-04-2020 Pazartesi
|19:01:00
|28-04-2020 Salı
|19:02:00
|29-04-2020 Çarşamba
|19:03:00
|30-04-2020 Perşembe
|19:04:00
|01-05-2020 Cuma
|19:05:00
|02-05-2020 Cumartesi
|19:06:00
|03-05-2020 Pazar
|19:07:00
|04-05-2020 Pazartesi
|19:08:00
|05-05-2020 Salı
|19:09:00
|06-05-2020 Çarşamba
|19:10:00
|07-05-2020 Perşembe
|19:11:00
|08-05-2020 Cuma
|19:11:00
|09-05-2020 Cumartesi
|19:12:00
|10-05-2020 Pazar
|19:13:00
|11-05-2020 Pazartesi
|19:14:00
|12-05-2020 Salı
|19:15:00
|13-05-2020 Çarşamba
|19:16:00
|14-05-2020 Perşembe
|19:17:00
|15-05-2020 Cuma
|19:18:00
|16-05-2020 Cumartesi
|19:19:00
|17-05-2020 Pazar
|19:20:00
|18-05-2020 Pazartesi
|19:21:00
|19-05-2020 Salı
|19:21:00
|20-05-2020 Çarşamba
|19:22:00
|21-05-2020 Perşembe
|19:23:00
|22-05-2020 Cuma
|19:24:00
|23-05-2020 Cumartesi
|19:25:00
|24-05-2020 Pazar
|19:26:00
GÜNÜN DUASI 24 NİSAN 2020
Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!
GÜNÜN AYETİ
Orada (o mutluluk makamında) onlar "Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin!" diye çağrışırlar; ve onlara, "Size selam olsun" diye karşılık verilir; bunun üzerine onlar da son söz olarak: "Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür!" derler. Yunus, 10
GÜNÜN HADİSİ
"Kışın tutulan oruç zahmetsiz ganşmet gibidir."
Tirmizi
RAMAZAN DUALARI (İFTAR VE SAHUR)
Oruca Başlarken
Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan
Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.
Orucu Bozarken (İftar Ederken)
Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.
Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
Yemeğe Başlarken
Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi
Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).
Yemekten Sonra
Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.
Yemek Davetinden Sonra
Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.
Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.
Kadir Gecesinde
Okunuşu: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu annî.
Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.
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