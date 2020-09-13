Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında uyuşturucu ve sigara ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudut Kartalarının sınırların güvenliği için yaptığı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 52 kilo 600 gram eroin, 11 kilo 832 gram esrar, 17 bin 770 paket kaçak sigara, 2 tabanca, 7 cep telefonu, 895 kutu hap, 40 usb kablo ve 50 şarj adaptörünün ele geçirildiği bildirildi.