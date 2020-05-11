Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te berber ve kuaförler yeniden faaliyete geçti

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden müşteri kabul etti. Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren iş yerleri, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.
Van Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edilen berber, kuaför ve güzellik merkezileri kontrollü olarak hizmet vermeye başladı. Hijyen koşullarına göre sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber, kuaför ve güzellik salonları, ilk müşterilerini kabul etti.
- Hakkari
Hakkari'de belediye ekiplerince, ilaçlanan söz konusu iş yerlerini açan esnaf, yaklaşık 2 aylık bir sürenin ardından tekrar iş başı yaptı. Berber ve kuaförler, gerekli hijyen kurallarının ardından randevu ile müşteri almaya başladı. İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de gözlendi.
Esnaf Hekim Engin, yaptığı açıklamada, iş yerlerini dezenfekte ettikten sonra gerekli kurallara uygun çalışmaya başladıklarını söyledi.
- Esnafa maske dağıtıldı
Bitlis ve Muş'ta da belediye ekiplerince dezenfekte edilen kuaför ve güzellik merkezileri, sabah saat 09.00'da faaliyete başladı. Hijyen koşullarını sağlayarak dükkanlarını açan esnaf, randevu sistemine göre ilk müşterilerini kabul etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kuaförleri ziyaret ederek maske hediye etti. Esnafla sohbet eden Asya, Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre çalışacaklarını hatırlatarak kurallara uymalarını istedi.
,Mesut Varol,İbrahim Yaldız,Sayim Harmancı
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