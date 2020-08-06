Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet - VAN

Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan atlı jandarma birliği mesaini aksatmadan yürütüyor.Atlı birlik, havaların ısınmasıyla oluşan yoğunluğun ardından sahil bandı boyunca devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlamak için görev yapıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyaran atlı jandarmalar, motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye geziyor.Göl kenarındaki sazlıklarda yaban hayatını korumak için de çalışmalarını sürdüren atlı jandarma birliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.Vatandaşlardan Şaban Çağlar, AA muhabirine, batıdaki illerde de benzer bir uygulama gördüğünü ve atlı birliğin Van Gölü sahilinde olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.Timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar, "Erzurum'dan Van'a tatil yapmaya geldim. Atlı birlikler sayesinde insanlar daha rahat gezebiliyor, tatillerini daha güvende yapabiliyor. Atlı birlikle fotoğraf çekenler oluyor. Çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş." diye konuştu.İran'dan Van'a tatil için gelen Mercan Kerimi ise Van Gölü sahilinde atlı jandarma görünce çok şaşırdığını belirterek, "İlk defa atlı jandarma görüyorum. Çocuklarım da atları çok seviyor. Atlı birlikle fotoğraf çektirdik. Bizim için renkli güzel bir görüntü oldu" dedi.
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