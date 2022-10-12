Van Gölü'nün 'mavi dünyasını' keşfediyorlar

Van'da dalış turizminin geliştirilmesi kapsamında 2018'de kurulan dalış okulunda eğitim alanlar, Van Gölü'nün derinliklerine dalarak suyun altındaki güzellikleri keşfediyor.
AA'nın haberine göre tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz, berrak ve mavi suyuyla ilgi çeken Van Gölü, son zamanlarda keşfedilen batık gemi, mikrobiyalitler (Van Gölü mercanları olarak adlandırılan dikitler) ve inci kefaliyle dalış tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Van'da 4 yıl önce kurulan Van Diving Dalış Okulu da hem kente gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor hem de dalgıç olmak isteyenlere eğitim veriyor.
Bu kapsamda bugüne kadar 900 kişine tanıtım, 250 kişiye de bröveli dalış eğitimi veren dalış okuluna gelenler, Akdamar Adası'nın çevresini, Adilcevaz'da Urartu Kalesi'nin su altındaki kalıntılarını, Reşadiye kıyılarındaki Rus batığını ve mikrobiyalitleri görme fırsatı buluyor, gölün derinliklerindeki güzellikleri keşfediyor.
Eşsiz koyları, masmavi suyuyla insanları kendine hayran bırakan Van Gölü, saklı güzellikleriyle dalış turizminde de tercih edilen yerlerden biri olma yolunda ilerliyor.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü kenarında kurulan dalış okulunun gölün ve Van'ın tanıtımı için yaptıkları çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi.
Van Gölü'nün tanıtılması ve korunması amacıyla geçen yıl haziran ayında Van'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında çalışma başlattıklarını dile getiren Say, gölde turizmi canlandırmaya yönelik projeleri devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.
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