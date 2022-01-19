DHA

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve yaz aylarında özellikle flamingolarla renklenen Van Gölü Havzası, havaların soğumaya başlamasıyla Sibirya'dan konaklamak için gelen, 'doğanın zarif kuşları' beyaz kuğuları ağırlamaya başladı.

DHA'nın haberine göre Muradiye ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karahan bölgesinde görüntülenen ötücü kuğular, bembeyaz tüyleri ve zarif boyunları ile görsel şölen güzellik oluşturuyor.

Van Gölü Havzası’nda farklı noktalarda konaklayan kuğular, havaların ısınmasıyla da ayrılıyor.

Kuğular güzellikleri ile fotoğraf ve doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Ötücü kuğuları görüntülemek için gelenler, havaların ısınmasıyla bölgeye gelen ve havaların soğumasıyla havzadan göç edemeyen flamingoları aynı karede görünce bu anları ölümsüzleştirdi.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Van Gölü havzası yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumasıyla birlikte de kuğular bölgeye renk katıyor. Flamingolar ile kuğuların aynı anda görmek de çok güzel. Bu anı kaçırmak istemedim ve gelip burada fotoğraflar çektim" diye konuştu.