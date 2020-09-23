Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan su altı dalışlarıyla, Van Gölü'nün derinliklerinde binlerce yıllık yaşamın izleri araştırılıyor. Bu amaçla gölde dalış yapan amatör ve profesyonel dalgıçlar, göl seviyesinin yükselmesiyle su altında kalan birçok yapıyı, batıkları ve mikrobiyolitleri görme imkanı buluyor. Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol (Fotoğrafta) gazetecilere açıklama yaptı.