Van Gölü'nden 121 bin metreküp çamur alındı

Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlatılan çalışmaları ilkbaharın gelişiyle hız kazanırken, bugüne kadar gölden 121 bin metreküp çamur alındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hedefimiz 15 Temmuz'a kadar sahilin tamamını temizlemektir" dedi.
Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni devreye almıştı. Arıtma tesisinin devreye alınmasının ardından Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyordu. Bunun için de harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, bu kez Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dip çamuru temizleme çalışması yaptı.
4 EKSKAVATÖR VE 20 KAMYON SÜREKLİ ÇALIŞIYOR
İHA'nın haberine göre, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dip çamur temizliği hız kazandı. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar 121 bin metreküp çamur temizlendi. Temiz bir Van Gölü için 4 ekskavatör ve 20 kamyonla sürekli çalışma yapılırken, bir taraftan da kötü koku bertaraf ediliyor.
'HEDEFİMİZ 15 TEMMUZ'A KADAR TAMAMINI TEMİZLEMEK'
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin devreye alınmasıyla birlikte en büyük kirleticinin ortadan kaldırıldığını anımsattı.
Vali Bilmez, "Sahilde yıllarca atık suyun akmasından dolayı meydana gelmiş bir kirlilik tabakası oluşmuştur. Bunu temizlemeye başladık. Belediyemiz kendi iş gücü ve araç gereçleriyle bunu yapıyor. Zaman zaman araç desteği için kiralama da yaptığımız oluyor. Şu an 4 ekskavatör, 20 kamyonla sürekli çalışma yapılmaktadır. Bugün itibariyle 121 bin metreküp çamur alındı. Hedefimiz 15 Temmuz tarihine kadar, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tamamını temizlemektir. İnşallah bunu da başarırız" dedi.
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