22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bitlis'in Adilcevaz İlçesi Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, Van Gölü'ne yaptığı dalışlar sırasında karşılaştığı zenginlikleri bilim insanlarıyla paylaşarak turizme kazandırıyor.
AA'nın haberine gçre yıllardır farklı noktalara yaptığı dalışlar sırasında boyu 80 santimetreden başlayarak 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan),kale kalıntısı ve batık gemi gibi gölün derinliklerindeki gizli kalan güzellikleri bulan Birol, buluntuların bilimsel olarak araştırılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademisyenleriyle görüştü.
Bölgeye gelen akademisyenlerle dalışlar yaparak karşılaştığı buluntuların yerini gösteren Birol, bu sayede gölün derinliklerindeki gizli güzelliklerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı.
Birol, babasıyla balıkçılık yaptığı sırada ağa mikrobiyalit parçasının takılmasıyla Van Gölü'nün derinlikleriyle ilgili merakının başladığını söyledi.
"MİKROBİYALİT PARÇASI BİZE IŞIK TUTTU"
6 yıl önce dalgıçlığa başladığını ve günden bu yana Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmeye çalıştığını belirten Birol, şunları kaydetti:
"Mikrobiyalit parçası bize ışık tuttu. Bunun üzerine çalışırken babam bizi batık Rus gemisine götürdü. Geminin bayrak direği yaklaşık 30-40 santimetre suyun üzerindeydi. Van Gölü'ne ilk dalışı mikrobiyalitler için gerçekleştirdik. Sonra 1958 yılında batan gemi ve ardından kale kalıntısı için dalış yaptık. Karşılaştığımız buluntuları üniversitedeki bilim insanlarıyla paylaştık. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ve daha önce Van'da görev yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile bu güzelliklerin ortaya çıkarılması için çaba sarf ediyoruz. Van Gölü halen gizemini koruyor. 2020'de üniversiteler arası iş birliğiyle Van Gölü'nde su altı çalışması yapmayı hedefliyoruz."
Kazma Deresi'ndeki mikrobiyalitlerin Van YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çetin Yeşilova'nın yaptığı araştırma sonucu 110 bin yıllık olduğunun tespit edildiğini bildiren Birol, Van Gölü'nün derinliklerinin daha iyi araştırılması için sualtı arkeologlarıyla görüştüklerini aktardı.
"VAN GÖLÜ GİZEMİNİ KORUYOR"
Yapılacak tanıtım çalışmalarıyla Van Gölü'nün dalış turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olabileceğini vurgulayan Birol, şöyle devam etti:
"Bölgede dalış okulu açmak istiyoruz. Su üstü ve sualtı kaynaklarımızı turizme açma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlar dalış yapmak için Mısır'a gidiyor. Van Gölü İstanbul'a iki saat. Uçakla gelip gidilebilecek bir mesafe. Dünyada eşi ve benzeri olmayan mikrobiyalitler, Adilcevaz Kalesi ile batık gemi kalıntıları burada. Bugün dalış yaptığımız yerdeki kalıntılar 2,5 kilometreye tekabül ediyor. Bu güzellikler dalış turizminin gelişmesini sağlayacaktır. Van Gölü'nün derinlikleri hala gizemini korumaya devam ediyor. Gelecek yıllarda daha güzel şeylerin çıkacağına inanıyorum."
Van Gölü'nün sahip potansiyelini değerlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Birol, Türkiye ve dünyanın her yerinden dalgıçları, araştırmacıları bölgeye beklediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!