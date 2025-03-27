Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, "Havzada 30 bine yakın insan balıkçılıktan direkt veya dolaylı olarak geçimini sağlıyor. Göl çekildiği zaman maalesef balıkçı limanları kullanılmaz hale geliyor. Limana teknelerin girmesi ve limandan teknelerin çıkması mümkün değil. Su çekildikçe limandaki tekneler tabanda yer alan kayalara oturuyor. Hal böyle olunca havzadaki balıkçılık tehlikeye giriyor. Bu nedenle ya limanların yerini değiştireceğiz ya da dip temizliğiyle limanları tekrar kullanılabilir hale getirileceğiz" diye konuştu.