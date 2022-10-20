Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesinin ardından oluşan çekilme ile bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri çalışması başlattı.
"Dünyanın en büyük sodalı gölü" olarak kayıtlara geçen Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürüyor. Özellikle son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, göldeki su seviyesini daha da düşürdü. Göl kıyısının birçok noktasında oluşan çekilme, balıkçı barınaklarını da etkiledi.
BALIKÇI TEKNELERİ KARAYA OTURDU
Göl suyunun çekilmesi ile bazı barınaklarda balıkçı tekneleri, karaya oturdu. Balıkçıların dilekçeleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, harekete geçti. Adana Ulaştırma ve Altyapı 5. Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen ekipler, Van ve ilçelerindeki 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.
"TEK UMUDUMUZ, YAĞACAK YAĞIŞLARDA"
Tuşba ilçesine bağlı göl kıyısındaki Adır Mahallesi'nde balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, kuraklık nedeniyle balıkçı barınaklarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Van Gölü'nde 2 yıldır kuraklıktan kaynaklı çekilmeler söz konusu ve seviye 2 metreden fazla düştü. Bizim balıkçı barınaklarımız kullanılamaz hale geldi. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçemizi yazdık. Ekipler hemen bölgeye geldi. Sağ olsunlar, barınağımızın iç derinleştirme çalışması başlatıldı. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yıl iyi yağış olur da Van Gölü'nde artık çekilme olmaz. Çekilme olması durumunda barınaklarımız yine kullanılmaz hale gelir. Tek umudumuz; bundan sonra yağacak yağışlarda" dedi.
"TEKNELERİMİZ MAHSUR KALMIŞ DURUMDA"
Balıkçılardan Cebrail Çıkla ise yıllardır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını, gölün çekilmesi ile barınakların her geçen gün daha da daraldığını aktararak, "Teknelerimiz barınakta mahsur kalmış durumda. Bizler de bakanlığa dilekçe verdik. Şu an barınakta derinleştirme çalışması yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda yağış artar ve böyle sorunlar yaşamayız" diye konuştu.
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