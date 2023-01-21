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Haberler Yaşam

Van Gölü'nde konaklayan kuğular jandarmanın koruması altında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılın bu dönemlerinde Van Gölü'ne gelerek sulak alanlarda konaklayan göçmen kuşları korumak için doğa nöbeti tutuyor

Giriş: 21.01.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Van Gölü'nde konaklayan kuğular jandarmanın koruması altında
AA

Ülkenin huzur ve güven ortamını bozmak isteyen terör örgütleri ve kaçakçılara karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü havzasına kışı geçirmek için gelen beyaz kuğuları korumak için bölgede sürekli devriye geziyor. Ekipler, sazlıklar ve göl çevresinde nöbet tutuyor, kaçak avcılara müsaade etmiyor.

Yaptıkları denetimlerle yaban hayatının korunmasına katkı sunan ekipler, çevredeki vatandaşları da bu konuda uyarıyor.

Göründü Mahallesi Muhtarı Yavuz Yiğit, Göründü Deltası'na her yıl sonbahar ve kış aylarında yüzlerce beyaz kuğunun geldiğini söyledi.

Kuğuları korumak için herkesin seferber olduğunu anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Burası fotoğrafseverlerin uğrak yerlerinden birisi. Binlerce kuşu bir arada görebilirsiniz. Avcılığa yasak bir yer. Her gün jandarma ekipleri burada koruma faaliyeti yürütüyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde kuğuların sayısında sürekli artış oluyor. Uçarken güzel görüntü oluşturuyorlar. Korundukları için mutluyuz."

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