Van Gölü'nde gün batımının eşsiz güzelliği

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Kentte güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz güzellikler doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Van Gölü sahiline gelen fotoğrafçılar oluşan güzel manzarayı fotoğraflamak için adeta birbiriyle yarışıyor.

Bazı doğaseverler de kanolarıyla göle açılıp eşsiz görüntüler eşliğinde kahve içti.Fotoğraf tutkunu Gülşen Günay, ilçede fotoğraflanacak birçok tarihi ve doğal güzellik olduğunu fakat en çok gün batımı saatlerinde sahili tercih ettiklerini söyledi.Gün batımı sırasında seyirlik görüntüler oluştuğunu belirten Günay, "Bizler de bu manzaraları keyifle çekip arşivliyoruz. Yeri geldiğinde birbirimize modellik yapıyoruz. Vatandaşlar da bu anlara kayıtsız kalmıyor." dedi.

Gökhan Onat ise görülmeye değer bir manzara olduğunu ifade ederek, herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğini dile getirdi.Doğasever Ali Emrah Dağer de Van Gölü çevresinde sürekli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Bugün de kanoyla gün batımını izlemek istedik. Kahvelerimizi yudumlarken fotoğrafçılar fotoğraflarımızı çekti. Güzel bir duyguydu. Van Gölü gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biridir. Herkesi buraya bekleriz."