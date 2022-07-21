Van Gölü'nde facia! 3 çocuk öldü

Son dakika... Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü boğuldu. Olayda, gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Gölde arama yapan ekipler, kısa süre sonra kayıp olan çocuğun da cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen çocukların yakınlarından bazıları fenalaştı.

Polisler bölgede güvenlik önlemi aldı.