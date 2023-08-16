Van Gölü'nde eski iskele ortaya çıktı

"BALIKÇI BARINAKLARIMIZIN SONU DA BU ŞEKİLDE OLACAKTIR"

30 yıllık bir balıkçı olarak Van Gölü'nün seviye kaybetmesini çok iyi takip ettiğini dile getiren Çıkla, "Kuraklıkla birlikte Van Gölü'nün hızlı bir şekilde su kaybetmesi, biz balıkçıları olumsuz etkiliyor. Balıkçı barınaklarımız da karaya çıkmaktadır. Kuraklık balığın üremesini de etkiliyor. Galiba balıkçı barınaklarımızın sonu da bu şekilde olacaktır" diye konuştu.