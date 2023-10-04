Van Gölü'nün 3 noktasında hortum oluştu
Van'da sağanak ile birlikte rüzgar da etkili olurken, Van Gölü'nün üç noktasında hortum oluştu. Hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi
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Van ve çevresindeki sağanak aralıklarla devam ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasında hortum oluştu.
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Kentte pazar akşamından bu yana belli aralıklarla sağanak etkili oldu.
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Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü'nde oluşan hortum, Edremit ilçesinden görüldü.
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Bazı vatandaşlar, Van Gölü'nün 3 ayrı noktasındaki hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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