Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri henüz göç etmedi

"Birçok sulak alanımız kurudu veya büyük oranda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum kuşların da göç yolunu etkiliyor. Daha önce alışık oldukları, dinlendikleri birçok alan maalesef şu anda tamamen kuruduğu için göç yollarında sapmalar, aksamalar meydana geldi. Onu biz de gözlüyoruz.