Van Gogh'un 'Kadın Başı' adlı tablosu 1,6 milyon euroya doğduğu topraklara geri döndü

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Hollanda'daki müze, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşindeydi.

Resmin, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde asılı olan ünlü "Patates Yiyenler" tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor. Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan "Kadın Başı", van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri.

Ünlü ressam, Nuenen'de yaşadığı dönemde, çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklandı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, van Gogh, özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modellerle ilgileniyordu.

Resimdeki bilinmeyen kadın da, ünlü ressamı oldukça etkilemiş. Van Gogh, onu birkaç kez daha çalışmalarında kullanmış.

Van Gogh, yaptığı 47 kafa çalışmasının ardından, başyapıtlarından biri sayılan Patates Yiyenler'i yarattı.

Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü. Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.

Tablo, önümüzdeki Mart ayından itibaren van Gogh'un Brabant'taki yaşamının anlatıldığı bölümde, kalıcı olarak sergilenecek.

Kadın Başı, Vincent van Gogh'un, Kuzey Brabant Müzesi tarafından satın alınan beşinci yapıtı. Müze daha önce, "Neunen'deki Papazın Bahçesi", "Collse Su Değirmeni", "Şişeler ve Kabuklu Natürmort" ve "Kazıcı Köylü Kadın" adlı tablolarını koleksiyonuna kattı.

Müzede ayrıca, van Gogh'un diğer müzelerden ödünç alınan 8 ayrı eseri de sergileniyor.