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Haberler Dünya Kupası 2022

Van Gaal'den ilginç yanıt: "Dudaktan öpüyoruz"

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Arjantin - Hollanda karşılaşması öncesinde iki takımdan da ilginç açıklamalar geliyor. Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, kendisi için, "Birlikte çalıştığım en kötü hoca" diyen Angel Di Maria'ya ilginç bir cevap verdi

Giriş: 08.12.2022 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL
Van Gaal'den ilginç yanıt:

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçtan önce basın toplantısı yapan Hollanda'nın tecrübeli teknik direktörü Louis Van Gaal'den ilginç açıklamalar geldi.

71 yaşındaki teknik adam, Arjantin'de Angel Di Maria'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü teknik direktör Van Gaal" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzümdüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Di Maria konusu için şeyler de söyleyen deneyimli hoca, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." diye konuştu.

Hollanda, Arjantin ile Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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