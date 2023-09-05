Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu iddia etti.

Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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Louis van Gaal, Katar'da geçen yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın sonucunun Lionel Messi'nin nihayet kupayı kaldırmasına yardımcı olmak için tasarlandığını iddia etti.