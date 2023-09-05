Van Gaal'den flaş sözler: "2022 Dünya Kupası, Messi için ayarlanmıştı"
Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Louis van Gaal, geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası hakkında konuştu ve flaş sözler söyledi. Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanması için 'ayarlanmış' olabileceğini dile getiren Hollandalı teknik direktörün bu sözleri gündeme oturdu
Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu iddia etti.
Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Louis van Gaal, Katar'da geçen yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın sonucunun Lionel Messi'nin nihayet kupayı kaldırmasına yardımcı olmak için tasarlandığını iddia etti.
Messi Aralık 2022'de Arjantin'i ilk, ülkesini ise üçüncü Dünya Kupası zaferine taşımış, yıldız forvet finalde iki gol atarak Güney Amerika ülkesinin Lusail Stadyumu'nda Fransa'yı penaltılarla 4-2 yenmesini sağlamıştı.
36 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in çeyrek finalde o dönem van Gaal tarafından yönetilen Hollanda'yı yenmesine de yardımcı olmuş, normal sürede attığı gollerle ülkesini 4-3'lük penaltı atışları zaferine taşımıştı.
Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktörlük görevinden istifa eden Van Gaal, Hollanda'ya karşı oynanan maçın Messi'nin yıldızlarla dolu kariyeri boyunca bir türlü elde edemediği kupayı nihayet kazanabilmesi için önceden planlandığına inanıyordu.