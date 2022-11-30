Hollanda, 2022 Dünya Kupası A Grubundaki üçüncü maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna gitmeyi başardı.

Portakallarda, grup aşamasında Ajax'ın genç yıldız Cody Gakpo'nun performansı adeta büyüledi.

Takımının bir üst tura yükselmesinde büyük pay sahibi olan Gakpo'nun, Hollanda'nın attığı 5 golün 3'ünde imzası bulunuyor.

Grubunu lider olarak tamamlamasına karşın Hollandalı basın mensupları, Louis Van Gaal'in oynattığı futboldan memnun değil.

Bir muhabirin, Hollanda'nın oynadığı futbolu "diş gıcırdatmasına" benzetmesi üzerine tecrübeli teknik direktör öfkesine hakim olamadı.

Basın mensuplarıyla sözlü tartışmaya giren Van Gaal, "Gazeteciler oynadığımız oyuna sıkıcı diyor fakat neden sıkıcı olduğunu açıklamıyorlar" dedi.

Eleştiride bulunan gazeteciye ise, "Oyunumuzu sıkıcı olduğumuzu düşünüyorsan neden evine gitmiyorsun" diyen 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence tüm Hollanda son 16 turuna kalmamızdan gurur duyuyor" ifadesini kullandı.

Van Gaal'ın öğrencileri, cumartesi günü Khalifa Uluslararası Stadı'nda Amerika Birleşik Devletleriyle çeyrek finale kalabilme mücadelesi verecek.