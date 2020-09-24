Van depreminin simge isminin ablası konuştu

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2011 yılında Van’da meydana gelen 7.2’lik depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 966 kişi yaralanmıştı. Deprem özellikle Van’ın Erciş ilçesinde çok fazla hasara neden olmuştu.

Meral Yıldız’ın haberine göre, bu depremde hayatını kaybedenlerden bir tanesi ise Ercişli Yunus Geray oldu. Van depreminde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Yunus saatlerce kurtarılmayı beklerken fotoğraflanmış ve Van depreminin simgesi olmuştu. Van depreminin 9’uncu yıl dönümünde acılar unutulmazken, özellikle depremin simgesi haline gelen Yunus’un kız kardeşi Sibel Geray’ın hayatı değişti.

Depremden önce okulu bırakmak zorunda kalan Geray, kardeşinin ölümünün ideallerinin peşinden koşmaya karar verdi. Orta öğretimini tamamlayan Geray, artık üniversiteli. Habertürk’e konuşan Sibel Geray, depremde kaybettiği kardeşinin acısının dün gibi taze olduğunu söyledi.

"KARDEŞİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının taze olduğunu ifade eden Geray, çocukken okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak gösterdiği çaba sonrası üniversiteyi kazandığını söyledi. Geray, “Şimdi İzmir’de üniversiteyi kazandım ve başarılı bir şekilde okuluma devam ediyorum. Kardeşim hayatımı değiştirdi. Depremden sonra İzmir Ticaret Borsası bizimle iletişime geçti. Okul okumamız için destek olacaklarını söylediler. Ve bizi İzmir’e davet ettiler. Okul serüvenim böylece başladı.

"ONUN ADINI YAŞATMAK İSTİYORUM"



Hayattaki en büyük hedefinin okulu bitirip iş hayatına atılmak olduğunu belirten Geray, “Devamında kardeşimin okuduğu okul olmasa bile Erciş’te kardeşimin adını yaşatmak adına bir çalışma yapmak istiyorum. Bir kütüphane kurmak olabilir. Çünkü eğitimi yarıda kalmıştı. Adını yaşatmak istiyorum. Adı zaten yüreğimizde yaşıyor. Ve ben kardeşimin adını gerçek hayatta yaşatmayı planlıyorum” dedi.

"BİZ KADINLAR GÜÇLÜYÜZ"

Bir kadın olarak kadınların isteyip de başaramayacakları iş olmayacağına dikkat çeken Geray, “İzmir’e geldiğimde 14 yaşındaydım. Çok zor zamanlardı. Memleketimizden ayrılıp geldik. Kadınlar çok güçlüler. Her kadın başarabilir. Ben yaptım ve başardım. Ve ben yaptıysam herkes de başarabilir. Biz kadınlar güçlüyüz.

Kimseye ihtiyaç olmadan başarabiliriz. Kadın isterse yapar diyorum. Ülkede kadın olmak gerçekten çok zor. Önemli olan mücadele etmek. Kardeşim öldükten sonra ailede çok zor zamanlar yaşadık. Atlatmakta çok zorluk yaşadık. Bu acının bir tarifi yok. Ve ben kardeşime çok bağlıydım. Şimdi Yunus’a ayıramadığım zamanı küçük kardeşime ayırıyorum. Sürekli ilgileniyorum. Bir şeyleri başarmak için uğraşıyorum” şeklinde konuştu.