Van'dan Londra Kraliyet Akademisi'ne

Arda Karakaya, QNB Finansbank ana sponsorluğunda yürütülen ÇEV Sanat Genç Yetenekler projesindeki yıldızlardan biri. "Türkiyemizin topraklarından aldığım kültürel dokuyu uluslararası sahneler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorum" diyor. 9 yaşında Van'da Alaaddin Canbay'dan ilk keman derslerini aldı. Türk keman virtüözü Cihat Aşkın'ın bir konser için Van'a gitmesi hayatının dönüm noktası oldu. Arda Karakaya'nın üstün yeteneğini keşfeden Cihat Aşkın, onu Ankara Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Arda Karakaya, kemancılığı ile küçük yaştan itibaren Türkiye'de ve dünyada alanında lider müzisyenlerin dikkatini çekti. Henüz 15 yaşındayken, Türkiye'nin ilk çocuk orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın ilk üyelerinden birisi olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok konserler verdi. 2008'de Queen Elizabeth II'nin Ankara'yı ziyareti sırasında onun şerefine verilen konserde çaldı.

DÜNYACA ÜNLÜ MARCOVICI İLE ÇALIŞTI

11 yaşında yatılı öğrenci olarak başladığı konservatuvarı üstün başarısından dolayı sınıf atlayarak ve birincilikle bitirdi. Daha sonra Avusturya'ya giderek University of Music and Performing Arts Graz'da dünyaca ünlü kemancı Silvia Marcovici ile çalıştı.

Eğitim hayatı boyunca Alexander Vinnitski, Mincho Minchev, James Buswell, Alina Ibragimova, Shmuel Ashkenasi, Hagai Shaham, Guy Braunstein ve Lewis Kaplan gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Hacettepe gençlik ve akademik senfoni orkestraları ile solist olarak pek çok konser verdi. 2012 yılında, Türkiye Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ile solist olarak, Fransa'da uluslararası Eurochestries Festivali kapsamında verdiği konserler Fransız basınında övgüyle yer aldı.

2015'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak keman dersleri vermeye başladı. Birçok ünlü keman hocası tarafından kendisiyle çalışmak üzere Avrupa ve Amerika'daki sınıflarına davetler aldı. Kendisiyle ilk kez 17 yaşında tanıştığı keman profesörü Itzhak Rashkovsky'nin teşvik etmesiyle, 2016'da Londra Kraliyet Müzik Okulu Master odisyonunda gösterdiği üstün performansı dolayısıyla bu kurum tarafından verilen en yüksek burs olan ABRSM uluslararası eğitim bursu ve ISH ödülü alarak, bugüne kadar Birleşik Krallık'ta okul ve yaşam masrafları tam burslu karşılanarak okuyan ilk ve tek Türk müzisyen oldu.