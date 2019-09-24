Van'dan Londra Kraliyet Akademisi'ne

24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arda Karakaya, QNB Finansbank ana sponsorluğunda yürütülen ÇEV Sanat Genç Yetenekler projesindeki yıldızlardan biri. "Türkiyemizin topraklarından aldığım kültürel dokuyu uluslararası sahneler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorum" diyor. 9 yaşında Van'da Alaaddin Canbay'dan ilk keman derslerini aldı. Türk keman virtüözü Cihat Aşkın'ın bir konser için Van'a gitmesi hayatının dönüm noktası oldu. Arda Karakaya'nın üstün yeteneğini keşfeden Cihat Aşkın, onu Ankara Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.
Arda Karakaya, kemancılığı ile küçük yaştan itibaren Türkiye'de ve dünyada alanında lider müzisyenlerin dikkatini çekti. Henüz 15 yaşındayken, Türkiye'nin ilk çocuk orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın ilk üyelerinden birisi olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok konserler verdi. 2008'de Queen Elizabeth II'nin Ankara'yı ziyareti sırasında onun şerefine verilen konserde çaldı.
DÜNYACA ÜNLÜ MARCOVICI İLE ÇALIŞTI
11 yaşında yatılı öğrenci olarak başladığı konservatuvarı üstün başarısından dolayı sınıf atlayarak ve birincilikle bitirdi. Daha sonra Avusturya'ya giderek University of Music and Performing Arts Graz'da dünyaca ünlü kemancı Silvia Marcovici ile çalıştı.
Eğitim hayatı boyunca Alexander Vinnitski, Mincho Minchev, James Buswell, Alina Ibragimova, Shmuel Ashkenasi, Hagai Shaham, Guy Braunstein ve Lewis Kaplan gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Hacettepe gençlik ve akademik senfoni orkestraları ile solist olarak pek çok konser verdi. 2012 yılında, Türkiye Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ile solist olarak, Fransa'da uluslararası Eurochestries Festivali kapsamında verdiği konserler Fransız basınında övgüyle yer aldı.
2015'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak keman dersleri vermeye başladı. Birçok ünlü keman hocası tarafından kendisiyle çalışmak üzere Avrupa ve Amerika'daki sınıflarına davetler aldı. Kendisiyle ilk kez 17 yaşında tanıştığı keman profesörü Itzhak Rashkovsky'nin teşvik etmesiyle, 2016'da Londra Kraliyet Müzik Okulu Master odisyonunda gösterdiği üstün performansı dolayısıyla bu kurum tarafından verilen en yüksek burs olan ABRSM uluslararası eğitim bursu ve ISH ödülü alarak, bugüne kadar Birleşik Krallık'ta okul ve yaşam masrafları tam burslu karşılanarak okuyan ilk ve tek Türk müzisyen oldu.
Arda Karakaya, 2018'de, dünyanın en prestijli Master Class'larından biri olan, İsrail'deki Keshet Eilon'a katıldı. Vermiş olduğu başarılı konserler sonrasında, Fazıl Say'ın keman sonatını kaydetti ve bu kayıt New York'ta, ünlü klasik müzik radyosu WQXR'da "Young Artists Showcase" programında yayınlandı. Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren Karakaya, 2017'de Londra'da kariyerini sürdürmek için 2,5 yıl keman dersleri verdiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'ndaki görevinden istifa etti. 2019'un şubat ayında Londra Southbank Sinfonia'da çalışmaya başladı. Barbican Centre, Queen Elizabeth Hall, King's Place gibi önemli müzik merkezlerinde, Royal Opera House orkestrası, Academy of St. Martin in the Fields müzisyenleriyle birlikte konserler verdi. Ağustos ayında dünyaca prestijli BBC Proms festivali kapsamında Royal Albert Hall'de ilk defa sahne aldı.
HAKKINDAKİ YORUMLAR
Cihat Aşkın: Olağanüstü yetenek" olarak nitelendirdiği Arda'nın kariyeriyle yakından ilgilenerek desteklemekte ve mentorluğunu yapmaktadır.
Itzhak Rashkovsky: Olağanüstü bir virtüözitesi ve mükemmel bir sahne duruşu var.
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