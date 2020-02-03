AA

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kamyona yardım malzemelerinin yüklenmesi- Kamyonun önünde dualar yapılması- Yardım kamyonunun gidişi

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardımVAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.Hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan battaniye, ısıtıcı, giysi, atkı, bere, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım kolilerinin yüklendiği kamyon, dualarla uğurlandı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Elazığ ve Malatya depremini yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." dedi.