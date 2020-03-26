26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını, şehirlerarası yolcu taşımacılığını da vurdu. İçişleri Bakanlığı da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik bir genelge yayımladı. Buna göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre bir otobüsün, 100 koltuğu varsa yalnızca 50 koltukta yolcu taşınabilecek. Kararnamenin ardından birçok ilde otobüs işletmecileri sefer sayılarını askıya alırken Van’da ise otobüs işletmeleri yolcuların mağdur olmaması için birleşme yoluna gidildi. Alınan karar doğrultusunda her gün bir firmaya ait otobüs sefere çıkıyor.
"YOLCULARIMIZI ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTEMEDİK"
Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Best Van Tur Ceo’su İrem Bayram: “İçişleri Bakanlığı ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle, şehirlerarası yolcu taşıması yapan araçlarda ancak kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıması zorunluluğu hakkında bir genelge yayınladı. Bu karara binaen birçok otobüs firması seferlerini durdurma kararı aldı. Bizler BestVanTur olarak Van’da faaliyet gösteren diğer 4 otobüs firması (Van Gölü Turizm, Van Yolu Turizm, Metro Turizm ve Kamil Koç) ile birlikte şehrimize ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı bir anlaşma yapmaya karar verdik. Seyahat etmek zorunda olan yolcularımızı zor durumda bırakmamak ve bu önemli kamu hizmetinin devamlılığına zeval gelmemesi adına bir karar aldık. Van’da faaliyet gösteren 5 otobüs firması olarak, her gün sırasıyla aramızdan bir firma zarar edecek olmasına rağmen sefer düzenlemeye devam edecektir. Ayrıca yaşanan salgından ötürü her zaman var olan hijyen kurallarımızın uygulanmasını daha önemle kontrol ettiğimizi ve ek önlemler aldığımızı da belirtmek isterim. Bu konuda yolcularımızdan müsterih olmasını, elimizden geldiği müddetçe onlara destek olmaya çalışacağımızı bilmelerini isterim.” diye konuştu
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