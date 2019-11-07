Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve, Van'ın İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi sırasında park halinde bulunan 65 plakalı minibüsten şüphelenilmesi üzerine araçta arama yapıldı.

517 PAKET HALİNDE 269 KİLO

Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; karton koliler içerisinde 517 paket halinde toplam 269 Kilo 119 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.P. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.