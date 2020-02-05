AA

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan jandarma astsubay ve uzman çavuşun Kocaeli ve Düzce'deki ailelerine şehadet haberleri ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz ve ailesini ziyaret etti.

JANDARMA ASTSUBAY FATİH KARAGÖZ

Kartepe İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Karagöz ve eşi Havva Karagöz’e taziyelerini ileten Büyükakın, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Düzce'de de olayda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın kent merkezindeki babaevine haber iletildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'ta ikamet eden baba Arslan, anne Raziye ile şehidin eşi İrem Işık'a taziye ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Baba Yasin ile anne Nurhan Karaca'ya ait Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki iş yerine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.

Yetkililer ve şehit ailesi daha sonra Karaca çiftinin yaşadığı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kubilay Sokak'taki evine geçti.

Haberin duyulmasının ardından Karaca ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşularının evlerine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehidin, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.