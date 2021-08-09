Van'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı

Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.