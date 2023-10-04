Van'da zabıta yaka kamerası kullanacak

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Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kentteki düzeni sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekiplerine yönelik yeni bir uygulamaya imza attı.

Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamaların daha şeffaf yürütülmesi ve olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla zabıta personeli, ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarını kullanmaya başladı.

PERSONEL EĞİTİM VERİLDİ

Uygulama kapsamında zabıta personeline, yaka kameralarının kullanımı ve teknik özellikleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkanı Yusuf Coşar tarafından personele yaka kameraları teslim edildi.