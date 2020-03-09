Van'da yolcu otobüsünde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi



Van'ın Edremit ilçesinde yolcu otobüsündeki valizde 2 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezinin önünde oluşturulan uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan otobüste arama gerçekleştirdi.

Uyuşturucu arama köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada E.K'ye ait valizdeki iki pakette 2 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.