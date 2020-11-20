Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerinde yaşa dışı gösteri düzenledikleri, polis araçlarına saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edildi.
Hacıbekir Mahallesi'nde 20 Nisan'da maskeli kişilerce çöp konteynerleri ve inşaat demirleriyle yolun kapatıldığı, lastik yakıldığı, güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli atılarak saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F. E, B.Ö, E.Ç, A.A, D.A, F.B, G.Ö, M.Ş. ve O.G'nin yakalandığı kaydedildi.
Olaylarda kullanılan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin canlılar üzerinde yaralayıcı, öldürücü, diğer alanlarda ise yakıcı, yıkıcı, tahrip edici ve yangın çıkarıcı özelliğe sahip olduğu bilgisi paylaşılan iddianamede, terör örgütü PKK'ya ait haber sitelerinde de sahiplenilen olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine ait araçlarda 15 bin 500 liralık hasar meydana geldiği bildirildi.
- "Saldırı için çocuklara para dağıtıyorlar"
Şüphelilerden F.E, ifadesinde, pazar günleri mahalledeki parkta ismini "Feyyaz" olarak bildiği birinin çocukları toplayıp örgütsel kitaplar okuttuğunu anlattı. F.E, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kitap okutma esnasında Feyyaz ve yanındakiler çocuklara eylem gününü söylerler. Çocuklara para dağıtıyorlar. Bana da para teklif ettiler ama ben para almadım. Koronavirüs nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim için polisler bana para cezası kestiler. Ben de bu cezayı babamın haberi olmadan kapatmak istemiştim. Bu yüzden de sokak olaylarına katılırsam bana para vereceklerini düşündüm. Bu yüzden olay günü sokağa çıktım. Kalabalığa karıştım. Devrim ve Feyyaz'ın daha önceden de sokak olayları düzenlediğini biliyordum. Devrim'e konuyu anlattığımda olaylardan sonra polislerin kestiği 3 bin lira cezayı ödeyeceğini bana söyledi."
- "Terör örgütü saldırıları sahiplenmiş"
Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine sokak olaylarının meydana geldiği mahallede şüphelilerin, kolluk kuvvetlerine el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve taşla saldırdığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütünün soruşturma dosyasında da bulunan ilgili haber sitelerinde söz konusu sokak olaylarına ilişkin çağrılarının bulunduğu, yine olay tarihinden sonra ilgili haber sitelerinden söz konusu olayları sahiplendiklerinin sabit olduğu anlaşılmıştır. Olay tarihinde gözaltına alınan ve ayrıntılı olarak ifadesi alınan şüpheli, olaylarda kullanılmak üzere kendilerine el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişek temin edenleri, kendisiyle birlikte sokak olaylarına karışarak kolluk kuvvetlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı atanları teşhis etmiştir. Yakalama tutanağı ve teşhis işlemleri neticesinde, şüphelilerin söz konusu olaya örgütün çağrısı üzerine katılarak kolluk kuvvetlerine saldırdıkları, bu nedenle atılı suçları işledikleri tespit edilmiştir."
Atılı suçlardan tutuklanan şüphelilerin yargılanmasına Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!