Van'da yastığa gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde Y.K'ye ait evde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.

Evde yüklük olarak tabir edilen yorgan ve yastıkların konulduğu yerde yastığa gizlenmiş 4 pakette 3 kilo 875 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi Y.K, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.