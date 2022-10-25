Van'da bulundu... Nesli tükenme tehdidi altında!

Van'da yaralı bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaralı haldeki Mısır akbabasını gören vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu teslim aldı.

İlk kontrolleri yapıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yaralı akbaba, tedavi altına alındı.

Nesli tükenme tehdidi altında olduğu belirtilen Mısır akbabası, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.