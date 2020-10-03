Van'da yaptırılan ayakkabı fabrikasında 600 kişiye istihdam sağlanacak

Gürpınar Belediyesi tarafından 6 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine yaptırılan fabrikanın tamamlanmasıyla bölgede yeni istihdam alanı oluşacak.Vali Bilmez, 600 kişinin istihdam edileceği ayakkabı üretim fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.Devletin yatırım teşvikleriyle birlikte batıda bulunan birçok firmanın bölgeye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bilmez, "Kentimizin mevcut durumdaki en büyük problemi istihdamdır. Sanayinin bölgemize gelmesi yeni istihdam alanları açtı. Bu durum çok önemli. Belediyemizin yürüttüğü çalışmayla üretime başlayacak ayakkabı üretim fabrikası ilimiz ve ilçemize büyük bir katkı sunacaktır." diye konuştu.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise 600 kişiyi istihdam edecek bir fabrikanın ilçede açılıyor olmasını önemli bulduklarını belirtti.AK Parti belediyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ilhamla çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Arvas, "AK belediyecilik örnek, sosyal, model ve istihdam belediyeciliğidir. Bunun bir örneği de Gürpınar Belediyesidir. Fabrikamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da birinci etabı 6 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen fabrikanın kısa sürede faaliyetle geçeceğini anlattı.
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