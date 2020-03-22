Van'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

AA

Van'ın Edremit ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinde ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk toplantısını yaptı.

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman başkanlığında yapılan toplantıda, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler konuşuldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun hizmete başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler ilçe kaymakamlığımızca alınmıştır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 ve 0432 312 2 153 Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İhbar Hattı, 0432 217 1221 Edremit SYDV numaraları üzerinden ihtiyaçlarını kaymakamlığımıza bildirebilirler."