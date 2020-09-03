Van'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden veya depolayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçıvan Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan L.T. ve Ö.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli L.T'nin üzerinde 46 uyuşturucu hap ile 8 deste halinde uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. savcılıkça serbest bırakıldı, L.T. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.